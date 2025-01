La Commissione Europea premia i giovani imprenditori innovativi

Hai un'idea brillante ma non sai come farla decollare? Se hai meno di 40 anni e un'idea innovativa che può cambiare il mondo, la Commissione Europea ti sta cercando! Partecipa al premio per i giovani imprenditori europei e ottieni l'opportunità di far conoscere la tua startup a livello europeo. I finalisti presenteranno i loro progetti a leader del settore, responsabili politici e potenziali investitori di tutta Europa.

Perché partecipare? Ciascuno dei 10 finalisti potrà accedere a:

Finanziamenti: Fino a 20.000€ per sviluppare il proprio progetto.

Tutoraggio: Consulenza da esperti del settore per far decollare la propria idea.

Networking: Entrare in contatto con investitori e leader del settore.

Come partecipare? Semplice! Presenta la tua candidatura entro il 14 marzo 2025. I migliori progetti si sfideranno il 5 giugno a Rzeszów, in Polonia in occasione della Giornata europea dell'industria.