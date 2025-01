Viverone, tir bloccato in una via stretta: in corso le operazioni di rimozione

Dalle 8 di questa mattina, 22 gennaio, sono iniziate le operazioni di rimozione del tir rimasto incastrato in una via stretta di Viverone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 19 di ieri sera, in strada Martello.

Alla guida un uomo di origine straniera che, molto probabilmente, sarebbe stato ingannato dal proprio navigatore. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito. Non sarebbe il primo caso isolato: già in passato, infatti, altri mezzi pesanti avevano subito la stessa sorte.