Maltempo, a Biella anche la Polizia Locale in prima linea per l'allerta rossa FOTO

Giornata complessa anche per gli agenti della Polizia Locale di Biella che, dal tardo pomeriggio di ieri, 16 aprile, si sono attivati per l'emergenza maltempo. Presidi e controlli in tutto il territorio comunale nelle ore dell'allerta rossa, specialmente nelle arre più critiche.

Numerose, infatti, sono state le chiamate dei cittadini che hanno segnalato problemi alla viabilità, oltre a smottamenti, alberi sulla strada o appoggiati ai pali dell'illuminazione pubblica.

A ciò si aggiunge la chiusura delle strade, il servizio puntuale al monitoraggio dei livelli dei corsi d'acqua cittadini, unita all'assistenza delle persone in difficoltà, come accaduto in via Ivrea, dove un fiume di acqua, detriti e fango si è riversato sulla carreggiata.