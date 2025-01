Provincia di Biella cerca due funzionari tecnici

La Provincia di Biella intende perseguire l’obiettivo di iniziare un percorso proattivo di apertura all’esterno che ha come scopo quello di migliorare il proprio canale lavorativo con le scuole e le Università e la propria percezione presso i giovani, prevedendo a tal fine la possibilità di attivare contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, e creare così concreti percorsi di avvicinamento dei giovani alle pubbliche amministrazioni. Sono pubblicati su InPA, il portale del reclutamento nella Pubblica Amministrazione, due avvisi per due posti di lavoro con contratto di apprendistato.

Ecco una sintesi degli avvisi e i link per la consultazione del bando e l'iscrizione.

Il termine per la presentazione delle domande è il 10 febbraio, alle ore 12,00.- AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, per titoli ed esami, per l'assunzione di N. 1 FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO IN INGEGNERIA CIVILE (Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) da assegnare al servizio Progettazione, esecuzione interventi e supporto tecnico operativo mediante contratto a tempo pieno e determinato di APPRENDISTATO DELLA DURATA DI 18 MESI, trasformabile in contratto a tempo indeterminato previa effettuazione di un percorso di accrescimento professionale. Riservato a giovani residenti nella Regione Piemonte e di età non superiore a 30 anni.anni.https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/4ffb699576d645caa1b2062bd878a8aa

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/4ffb699576d645caa1b2062bd878a8aa

- AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, per titoli ed esami, per l'assunzione di N. 1 FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO IN INGEGNERIA EDILE O ARCHITETTURA (Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) da assegnare al servizio Edilizia scolastica, gestione del patrimonio e impianti tecnologici mediante contratto a tempo pieno e determinato di APPRENDISTATO DELLA DURATA DI 18 MESI, trasformabile in contratto a tempo indeterminato previa effettuazione di un percorso di accrescimento professionale. Riservato a giovani residenti nella Regione Piemonte e di età non superiore a 30 anni.

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c2be4ea130f54d9481f9f5fc82d9a856