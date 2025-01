Biella 4 Racing, una sessantina di partecipanti alla Cena Sociale

Si è svolta sabato 18 gennaio la Cena Sociale annata 2024 della Scuderia Biella 4 Racing, tradizionale convivio di ritrovo e festeggiamento a chiusura della stagione agonistica appena passata agli archivi, e di apertura di quella ormai alle porte. Un’ottima partecipazione tra Soci, Sostenitori, Amici e Simpatizzati, che hanno potuto apprezzare la squisita cucina del Ristorante “da Enrico”, ed hanno assistito alle premiazioni relative a quanto avvenuto nell’anno volto al termine.

Una sessantina i partecipanti a quello che ormai è un vostro appuntamento fisso. “Cinquantasette per la precisione”, esordiscono i rappresentanti B4R, “potevamo essere anche alcuni in più, ma l’influenza ha iniziato a colpire proprio dal venerdì, privando qualche Socio della possibilità di poterci essere, mentre alcuni altri avevano già comunicato la loro assenza per vari motivi. Ma siamo più che soddisfatti dell’ottima partecipazione, con la serata che è trascorsa in allegria fra chiacchiere, aneddoti e risate”.

Una serata che ha visto anche le tradizionali premiazioni. “Esattamente, negli intervalli fra le varie tornate di portate, si sono svolte le premiazioni relative all’annata agonistica 2024, premiazioni che, come da nostra abitudine e volontà, non riguardano solamente piloti e navigatori che con le loro gesta hanno portato risultati e visibilità alla nostra Scuderia, ma anche a tutti coloro che con il loro operato rendono possibile quanto realizzato, un aiuto prezioso e fondamentale senza il quale sarebbe tutto più difficile”.

Risultati che quest’anno non sono mancati in casa Biella 4 Racing. “Proprio così”, proseguono i portacolori B4R, “estrapolando un po’ di dati dalla stagione ’24, si è evidenziato che siamo stati presenti con un equipaggio e/o un navigatore in più di venti manifestazioni fra rally, regolarità ed eventi di vario genere, trequarti di essi a carattere agonistico, per più di sessanta presenze totali. Focalizzandoci sulle manifestazioni agonistiche si è potuto notare come nelle regolarità, ogni volta che compariva un esponente Biella 4 Racing al via, quasi il 50% delle volte il suo risultato finale corrispondeva ad un piazzamento a podio di classe, percentuale che saliva al 70% se si trattava di rally. Davvero niente male per una piccola realtà come la nostra, che si confronta con entità molto più corpose e strutturate di noi”.

Ma ora si è già proiettati al 2025. “Ovviamente, è ormai in partenza la 6^ edizione del nostro Corso Prima Licenza - Regularity Rally, che anche quest’anno ha ottenuto un eccellente riscontro con una dozzina di partecipanti fra le due tipologie. Nei mesi di febbraio e marzo partiranno anche i primi impegni sul campo gara dei nostri portacolori, mentre altri stanno definendo in questo periodo i loro programmi. Molte cose bollono in pentola, puntiamo ad un anno di conferma e crescita, ce la metteremo tutta!”.