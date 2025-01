Sospensione fornitura acqua per morosità, il presidente del Cordar Biella interviene a favore di una persona disabile

“Di fronte alla difficile situazione di morosità del nostro condominio nei confronti di Cordar Biella abbiamo apprezzato la straordinaria sensibilità mostrata dal presidente Martinazzo nel cercare una soluzione”. Questa la segnalazione di alcuni condomini alla nostra redazione che, nella giornata di oggi, hanno ricevuto la sospensione del servizio di erogazione dell’acqua per insolvenza.

Dopo aver appreso la difficile situazione del condominio moroso, situato in via Italia, ed essere venuto a conoscenza della presenza di un disabile tra gli inquilini, il presidente del Cordar Biella si è immediatamente mobilitato nel cercare una soluzione che potesse bilanciare il rispetto delle regole con le necessità umane. Adottando un approccio costruttivo, Gabriele Martinazzo ha proposto una mediazione che evitasse la totale sospensione della fornitura idrica.

Nonostante i numerosi solleciti rimasti senza riscontro e le evidenti difficoltà di gestione del debito accumulato, il presidente ha scelto di non procedere in modo rigido ma di aprire un dialogo con i condomini e con le istituzioni locali. La proposta di rateizzazione del debito e la garanzia di un livello minimo di fornitura per tutelare i bisogni essenziali dei residenti rappresentano un gesto di grande responsabilità e solidarietà.

Questo atteggiamento dimostra come, anche di fronte a situazioni complesse, sia possibile trovare soluzioni equilibrate che rispettino i diritti di tutte le parti coinvolte, con particolare attenzione ai soggetti più fragili.