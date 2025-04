Biella ricorda Silvio Jorioz, per anni impegnato nella vita politica e culturale biellese.

La Fondazione Biella Domani partecipa al dolore per la scomparsa di Silvio Jorioz che per anni è stato uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, si è dedicato con grande impegno allo svolgimento della nostra attività politico-culturale sin quando è stata fondata.

In questo momento, mentre rinnoviamo alla sua famiglia il nostro cordoglio e la nostra vicinanza, non possiamo non ricordare gli anni della sua militanza nel PD e, più in generale, nelle forze della sinistra che si sono richiamate ai valori di libertà e del socialismo democratico, il suo impegno nelle istituzioni e, segnatamente, in Consiglio Comunale e all'interno della Amministrazione Comunale di Biella.

"Silvio è stato un compagno e un amico. Con Lui abbiamo condiviso anni di impegno, apprezzandone la serietà, la precisione quasi maniacale e la sensibilità umana", ricordano Wilmer Ronzani e Mauro Barzan, rispettivamente Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.