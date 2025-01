Cossato, cordoglio alla Spolina in ricordo dei 6 frati scomparsi 60 anni fa (foto di Marzia Infantino)

Profondo cordoglio a Cossato per la Santa Messa in ricordo dei sei giovani frati scomparsi in un tragico incidente stradale avvenuto 60 anni fa.

A celebrare la funzione, nella giornata di sabato, 18 gennaio, il vescovo di Biella Roberto Farinella, assieme al parroco, don Fulvio Dettoma. Presenti nella chiesa della Spolina molti fedeli e l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Moggio.