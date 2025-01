Ronco, ladri rubano due ante basculanti da un box auto

Furto singolare a Ronco, dove un 63enne di Torino che in questi giorni ha fatto ritorno nella sua seconda casa da dove mancava dai primi giorni dell'anno, non si è più trovato due ante basculanti che aveva in garage.

Non appena si è accorto del furto ha fatto la segnalazione dovuta al 112, e sul posto sono arrivati i carabinieri che cercheranno di riscostruire l'accaduto e risalire ai ladri.

Al momento non si conosce ancora l'entità del danno e sembra che non sia invece stato asportato nulla dall'abitazione.