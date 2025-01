Coggiola, boom di donazioni nel 2024 per l'Avis: numeri in crescita rispetto a 2 anni fa

“È stato un 2024 da incorniciare per la nostra sezione”. Parola di Cristian Nichele, presidente dell'Avis Comunale di Coggiola che, nelle scorse ore, ha condiviso i dati principali della sua realtà.

A cominciare dalle donazioni effettuate presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano e nei locali dell'Avis Valdilana. “Si è registrato – sottolinea Nichele - un aumento per un totale di 343 sacche, 314 di sangue e 29 di plasmaferesi. Un +32 rispetto al 2023. Inoltre, i donatori iscritti sono stati 23, di cui 6 sotto i 20 anni e 8 sotto i 30 anni, che portano la nostra sezione a quota 180 donatori, 11 in più rispetto al 2023. 4 sono gli aspiranti e 8 sono in attesa di programmare la visita di assunzione. Davvero un ottimo risultato”.

Infine, il prossimo mese, la sede sarà aperta per le votazioni del nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2028. L'appuntamento è per il prossimo 8 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30. I donatori iscritti alla sezione potranno recarsi in via Roma 135, a Coggiola, per votare i propri candidati.