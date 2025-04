Abbattimento delle liste d'attesa: a Biella oltre 2.100 prestazioni sanitarie extra-orario in tre mesi

A poco più di un mese dall’avvio del piano straordinario per smaltire le liste d’attesa, la Regione Piemonte supera quota 23.500 prestazioni sanitarie aggiuntive. Un dato che arriva dalle Aziende sanitarie regionali, impegnate dal 22 febbraio ad ampliare l’offerta di visite ed esami anche nelle fasce serali e nei fine settimana. E Biella? Nel periodo dal 22 febbraio al 31 marzo 2025, l’ASL Biella ha registrato un totale di 1.184 prestazioni sanitarie extra-orario, come parte dell’iniziativa regionale per contrastare le lunghe liste d’attesa e garantire un accesso più rapido alle cure. L'ASL Biella si conferma così una delle realtà più attive nel programma che ha coinvolto tutte le Aziende Sanitarie del Piemonte. Non è tutto però, perchè L’Asl di Biella aveva già iniziato nelle prime settimane dell’anno a garantire tali prestazioni aggiuntive delle visite ed esami la sera e nei fine settimana, e quindi prima del 22 febbraio, quando era stato ufficialmente presentato il progetto regionale. Per questo motivo, sono 2.129 le prestazioni aggiuntive erogate dall’ASL BI ai cittadini biellesi nei primi tre mesi del 2025 per abbattere le liste d'attesa.

Questo dato si inserisce nel quadro più ampio del piano della Regione, che ha visto un totale di 23.625 prestazioni sanitarie extra-orario in tutto il Piemonte in un mese, grazie all’ampliamento dell’offerta nelle fasce serali e nei fine settimana. L’obiettivo della Regione è raggiungere le 50.000 prestazioni entro il mese di giugno, in linea con il cronoprogramma stabilito.

Le prestazioni sanitarie extra-orario, che riguardano visite, esami diagnostici e interventi, sono state pianificate per rispondere alle esigenze dei cittadini e ridurre i tempi di attesa per le prestazioni mediche. Il piano ha visto una forte risposta da parte delle Aziende Sanitarie, dei professionisti e della popolazione, che stanno apprezzando questa nuova modalità di accesso ai servizi sanitari.

«Siamo soddisfatti della risposta del sistema – ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi – sia da parte dei professionisti che hanno dato la loro disponibilità, sia da parte dei cittadini, che stanno apprezzando questa novità. Ora avanti con lo stesso impegno: puntiamo a raggiungere le 50mila prestazioni entro giugno, come da cronoprogramma».

Ridurre le liste d’attesa è una delle priorità indicate dalla Giunta regionale, insieme al mantenimento dell’equilibrio dei conti, considerato un elemento imprescindibile per la sostenibilità del sistema sanitario. «Nel bilancio di previsione 2025 – ha ricordato Riboldi – le risorse dedicate alle liste d’attesa sono salite da 25 a 37 milioni di euro».

Per garantire il monitoraggio costante dell’andamento del piano, l’assessorato lavora in sinergia con le Aziende sanitarie attraverso la Control Room e il RUAS (Responsabile unico dell’assistenza sanitaria), figura di collegamento con l’Osservatorio nazionale.

«Siamo orgogliosi – ha aggiunto l’assessore – che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, abbia indicato il Piemonte come una delle Regioni più attive sul fronte del contrasto alle liste d’attesa. Continueremo a lavorare per riportare la situazione sotto controllo».

I numeri dettagliati per ogni azienda sanitaria con riferimento dal 22 febbraio al 31 marzo 2025, sono i seguenti:

AO Ordine Mauriziano di Torino: 1.145 prestazioni

AO Santa Croce e Carle di Cuneo: 1.026 prestazioni

AOU Maggiore della Carità di Novara: 1.221 prestazioni

AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano: 676 prestazioni

ASL AL: 897 prestazioni

ASL BI: 1.184 prestazioni

ASL Città di Torino: 1.687 prestazioni

ASL NO: 1.341 prestazioni

ASL TO 4: 1.659 prestazioni

ASL VC: 901 prestazioni

Per quanto riguarda Biella, dove il piano è partito prima, le prestazioni aggiuntive per l’abbattimento delle liste d’attesa hanno riguardato complessivamente 14 Specialità: Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Medicina Riabilitativa, Neurologia, Oculistica, Oncologia, Endocrinologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Traumatologia, Radiologia, Urologia. In particolare, per quanto riguarda i 142 interventi eseguiti si precisa che hanno riguardato le principali specialità chirurgiche, ossia Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Oculistica, Otorinolaringoiatria Ortopedia e Urologia.

«L’Asl di Biella ha attivato con tempestività, già nelle prime settimane dell’anno, il proprio piano di prestazioni aggiuntive per la riduzione delle lista d’attesa, potendo contare sulla disponibilità e collaborazione dei propri professionisti, che ringrazio a nome della Direzione Generale per l’impegno e l’ottimo risultato raggiunto. – ha così commentato, Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI – L’ASL di Biella è tra le aziende sanitarie piemontesi che hanno garantito il maggior numero di prestazioni, con oltre duemila cento, tra visite, esami ma anche interventi chirurgici, che richiedono l’attivazione di équipe multiprofessionali oltre ad un incremento di attività per tutta l’organizzazione. Il nostro impegno continuerà in questa direzione, così come indicato nel piano messo a punto dall’Assessore Federico Riboldi, dimostrando così concretamente la vicinanza dell’Azienda Sanitaria ai cittadini del nostro territorio».