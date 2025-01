Tennistavolo, buon pareggio in D2 per la Splendor: caduta nel derby di D1

Due sole gare in programma per i pongisti dello Splendor 1922 in questo turno di campionato. Ottima prestazione della formazione Gentile Impianti, che venerdì sera strappa un ottimo punto in chiave salvezza a Vercelli. Sotto di 3 a 1 i cossatesi con Roberto Milani e Pietro Ferraris riescono a impattare la contesa vincendo le rispettive sfide. Sempre Milani (in ottima forma) aveva già vinto un incontro in precedenza. A secco invece Roberto Marinone e Massimo Graziano.

In D1 Rammendatura MB Line cede nel derby di sabato pomeriggio al TT Biella, che si impone con un rotondo 5 a 1. Partita comunque lottata e sempre in discussione fino alla conclusione del quinto incontro dove Torrero superava al termine di un avvincente partita Paolo Furno per 3 a 2, rimontando due set di svantaggio. Il punto della bandiera lo conquista Riccardo Pegoraro che supera Federica Prola per 3 a 0. Per il TT Biella i cinque punti li firmano Stefano Erba(2), Stefano Torrero(2) e Federica Prola (1).