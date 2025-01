Pallanuoto, impresa sfiorata con La Spezia: la Dynamic In Sport Biella strappa gli applausi finali

Una prima da applausi nello storico esordio in serie C per il team di pallanuoto Dynamic In Sport Biella. I ragazzi allenati dai tecnici Mirko Remorini, Luca Casanova e Paolo Musso si sono arresi solo negli ultimi minuti del quarto tempo alla quotata Marina Militare La Spezia, che l’ha spuntata 12-17 nella sfida giocata sabato sera 18 gennaio al centro sportivo In Sport Massimo Rivetti di Biella. Meritati, nonostante la sconfitta, gli applausi finali del numeroso pubblico biellese all’indirizzo dei propri atleti, bravissimi a restare a contatto di una squadra con grande qualità.

Primi tre tempi da manuale per Biella, chiusi tutti in parità, prima del calo finale che lascia un po’ di rammarico ma non cancella quanto di buono fatto in vasca. Dynamic In Sport Biella tornerà in acqua sabato 25 gennaio alle 17.45 in casa del team lombardo di Buccinasco.

Dynamic In Sport - Centro Sportivo Marina Militare La Spezia 12-17 (3-3, 7-7; 11-11).

Biella. Ferrero, Raimondi, Raise, Barsanti 1, Borsotti, Ciaravino 1, Molinatti 2, Blotto, Nicolo 1, Cialdella 2, Vezzu 1, Brunago 2, Todaro, Fabbro 2. Allenatore: Mirko Remorini.

La Spezia. Belluomini, Di Caro 1, Franzoni 1, Conselmo 1, Maltinti 1, Pardini 2, Bertucci, Pellicia F., Sisti 2, Biancardi 7, Bertagna 1, Sartori 1, Antonante, Gatto D. Allenatore: Carlo Foti.

La classifica. Andrea Doria 3, Arese 3, La Spezia 3, Milano 3, Busto 3, Varese 0, Bocconi 0, Dynamic In Sport 0, Sestri Levante 0, Buccinasco 0