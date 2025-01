Corteo di cavalli e trattori a Candelo per Sant'Antonio, una tradizione che si rinnova da quasi 150 anni FOTO e VIDEO

Pioggia battente anche a Candelo ma come tutti gli anni anche nel 2025 si è rinnovata la Festa di Sant'Antonio Abate. Una tradizione che si ripete da quasi un secolo e mezzo. Questa mattina, intorno alle 9.30, ha preso il via la sfilata di cavalli, mezzi agricoli e carrozze per le vie del borgo.

All'arrivo in piazza Castello, si è svolta la benedizione dei cavalli e dei veicoli. Presenti, oltre a tanti cittadini e associazioni, anche le istituzioni civili e militari assieme all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Gelone. Ad allietare la manifestazione la banda musicale di Candelo San Giacomo. Al termine, pranzo in compagnia nei locali del salone polivalente del paese.