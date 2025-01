Associazioni artigiane: “Posticipare al 2026 obbligo assicurazione contro rischi catastrofali”

Posticipare al 2026 l’introduzione dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali, estendere fino al prossimo 30 giugno la cassa integrazione straordinaria e sospendere per tutto il 2025 i versamenti tributari per le imprese del settore moda. Sono alcune delle proposte di modifica del dl Milleproroghe illustrate dalle associazioni di categoria tra cui CNA alla Commissione affari costituzionali del Senato.

La prossima data del 31 marzo per l’obbligo assicurativo non consente al mercato di organizzarsi sia sul lato dell’offerta e sia su quello della domanda – suggerisce il Presidente di Cna Piemonte Giovanni Genovesio. Il perdurare della crisi del comparto moda richiede di prorogare le misure straordinarie di sostegno al settore.

Fondamentale la proroga al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi – commenta Delio Zanzottera Segretario CNA Piemonte – ma sarebbe auspicabile prorogare l’applicazione del foglio di servizio elettronico per gli Ncc e relative sanzioni. Si suggerisce infine di prorogare al prossimo giugno le tempistiche di completamento della prima scadenza del Rentri (Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti)