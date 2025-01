Luca Stecchi nella giuria del Premio Internazionale di Poesia "Emozioni Poetiche"

Il prossimo 6 aprile, Milano ospiterà un importante appuntamento con la poesia e la cultura: il Premio Internazionale di Poesia "Emozioni Poetiche", che si svolgerà presso il prestigioso Circolo Volta. L’evento si preannuncia come un'occasione unica per celebrare la bellezza della parola scritta e il talento poetico, con una giuria di altissimo livello composta da figure di spicco del panorama culturale.

Tra i membri della giuria spicca il nome di Luca Stecchi, personalità nota per il suo contributo al mondo della poesia e della letteratura. La sua partecipazione aggiunge prestigio all'evento, confermandone il carattere internazionale e l'importanza per la valorizzazione delle arti.

Il Premio "Emozioni Poetiche" si configura come una piattaforma per poeti emergenti e affermati, con l’obiettivo di dare voce alle emozioni e ai pensieri che nascono dalla scrittura. L’evento è aperto a tutti gli amanti della poesia, che potranno assistere a una serata ricca di emozioni, arricchita dalla presenza di autori, critici e appassionati del settore.

Il Circolo Volta di Milano, luogo simbolo della cultura cittadina, sarà la cornice perfetta per questa manifestazione, che promette di unire tradizione e innovazione in un contesto di altissimo livello.

Un’occasione imperdibile per celebrare la poesia e per incontrare personalità straordinarie come Luca Stecchi e gli altri membri della giuria. Non resta che segnare la data in agenda e prepararsi a vivere una serata indimenticabile.