Vigliano, auto contro muretto: non era stato messo il freno a mano (foto di repertorio)

Amara sorpresa per un giovane che, nella serata di ieri, 18 gennaio, si è ritrovata l'auto contro un muretto. Dalle prime ricostruzioni, sembra proprio che non fosse stato messo il freno a mano. È successo a Vigliano Biellese. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

A Biella, invece, agli agenti della Polizia Locale il compito di accertare la dinamica di un sinistro stradale che avrebbe visto coinvolte più autovetture.