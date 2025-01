Tradizione, solidarietà e memoria dal 1961. Gli Alpini di Verrone verso l’Adunata 2025: “Sarà una vetrina per Biella”

Prosegue il nostro viaggio di (ri)scoperta dei nostri gruppi Alpini in attesa della storica Adunata Nazionale, di scena a Biella nel mese di maggio.

Stavolta si fa tappa a Verrone, dove la realtà alpina ha radici profonde nella storia del paese: nasce, infatti, nel lontano giugno del 1961, grazie all'iniziativa di cinque soci come Antonio Gariazzo (primo capogruppo), Nelio Bocca (primo segretario), Nedo Vaglio Bianco, Angelo Spagnolo ed Ercole Bocca (95 anni il prossimo aprile) allora membri del gruppo di Biella Piazzo. Con la volontà di mantenere vive le tradizioni alpine, hanno posto le fondamenta di un sodalizio che, negli anni, è diventato un punto di riferimento per la comunità.

Dal 1988 le penne nere hanno preso posto nell'attuale sede di via della Barazza e, negli anni, si sono succeduti alla carica di capogruppo: Antonio Gariazzo, Raimondo Mosca, Enzo Masento, Eraldo Trinchero e l’attuale Daniele Savazzi. Proprio quest'ultimo, alla guida da 12 anni, è oggi affiancato dal vice Roberto Perugia, dal segretario Valerio Battani, dal cassiere Ade Ferrari, dal revisore Paolo Riviera e dai consiglieri del direttivo Adriano Dal Ponte, Carlo Avantario, Paolo Azzalin, Giuseppe Biaris, Alfredo Colombo e Alessandro Mosca. Tina Azzalin è madrina del gruppo, formato da 63 soci, tra Alpini, Aggregati e Amici.

Le penne nere di Verrone hanno sempre incarnato i valori di solidarietà, sacrificio e memoria, rendendosi protagonisti per anni di numerose iniziative benefiche a favore del Fondo Edo Tempia e della Lilt, sportive (come la corsa podistica e, negli anni passati, le famose cicloturistiche), senza dimenticare le castagnate a favore della comunità e degli alunni della scuola materna, in collaborazione con il centro estivo, le passeggiate in montagna e gli appuntamenti commemorativi come le ricorrenze del 4 Novembre e del 25 Aprile al fianco dell’amministrazione comunale. A queste si aggiungono le immancabili partecipazioni alle Adunate Nazionali e di Raggruppamento.

Infine, come tutti i gruppi della Sezione di Biella, anche a Verrone si sta lavorando in preparazione dell'Adunata. “Stiamo preparando e pianificando attività ed eventi collaterali in collaborazione con le associazioni locali e l’amministrazione comunale con il coinvolgimento di scuole e residenti – spiega Savazzi - Circa 650 penne nere saranno ospitate tra l’oratorio, la palestra comunale, il centro sportivo Cedas Lancia e le due aree camper, gentilmente concesse da due aziende locali lungo la Strada Trossi. Le delegazioni presenti in paese saranno: Mussolente, Maser, Cordenons, Nogarole Vicentino, Pianzano di Godega, Volpago del Montello e Garzeno".

Per Savazzi l'Adunata Nazionale Alpini di Biella "sarà un evento unico e irripetibile: un’invasione che ci unirà ancora di più e che rafforzerà il nostro legame con la tradizione alpina. Verrone è pronto a portare il suo entusiasmo e il suo impegno, per rendere onore a tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia e per guardare con speranza e determinazione al futuro associativo. Invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare numerosi: la loro presenza e il sostegno sono fondamentali per rendere questa nostra Adunata un successo e una splendida vetrina per tutto il nostro territorio”.