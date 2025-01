Rugby seria A, Biella supera Cavalieri Prato Sesto 26-15

Prato, Stadio E. Chersoni – sabato 18 gennaio 2025

Campionato di Serie A Gruppo 1, IX GiornataBiella in trasferta, supera Cavalieri Prato Sesto 26-15

Cavalieri e Union Prato Sesto v Biella Rugby 15-26 (7-15)

Marcatori: p.t. 3’ m. Nastaro tr Price (0-7), 9’ m. Nastaro n.t. (0-12), 13’ m. Nastaro tr. Price (0-19), 35’ m. Facchini tr. Puglia (7-19). s.t. 45’ c.p. Puglia (10-19), 10’ m. Price tr. Price (10-26), 54’ m. Facchini n.t. (15-26)

Cavalieri e Union Prato Sesto: Fondi; Castellana, Marioni, Magni, Nistri; Puglia (cap.), Renzoni (70’ Marzucchi); Facchini (62’ Trivilino), Reali (36’ Dalla Porta); Righini; Ciampolini, Mardegan (44’ Casciello); Jankarashvili (41’ Sassi), Di Leo (60’ Scuccimarra), Sansone (46’ Rudalli). Non entrato: Guidoreni.

All. Alberto Chiesa

Biella Rugby: Ghelli; Morel, Travaglini, Gilligan, Nastaro (71’ Moretti); Price, Loro (68’ Ventresca); Vezzoli, Perez Caffe, Mondin (64’ Passuello); F. Righi, Panaro (46’ De Biaggio); Lipera (61’ Vecchia), Scatigna, De Lise (49’ J.M. Ledesma). Non entrato: Grosso

All. Alberto Benettin

Arb.: Carmine Marazzo (Viterbo)

AA1 Claudio Castagnoli (Livorno), AA2 Gabriele Marinai (Livorno)

Cartellini: 3’ giallo a Magni (Cavalieri e Union Prato Sesto); 57’ giallo a Loro (Biella Rugby); 79’ giallo a Scatigna (Biella Rugby).

Calciatori: Puglia (Cavalieri e Union Prato Sesto) 2/3; Price (Biella Rugby) 3/4

Note: giornata fredda e umida, campo in buone condizioni. Spettatori circa 200.

Punti conquistati in classifica: Cavalieri e Union Prato 0; Biella Rugby 5

Player of the Match: Tom Price (Biella Rugby)

Da Prato arriva la prima vittoria con bonus del nuovo anno. 15-26 il finale del match giocato contro i Cavalieri. Gioco poco entusiasmante per entrambe le compagini in campo e doppio volto a tempi invertiti. Biella parte subito carico e conclude tre pregevoli centri nei primi tredici minuti, grazie all’intuito di Franco Nastaro. Price trasforma due mete su tre. Peccato non aver segnato qualche punto in più, considerato che per i primi quaranta minuti, i padroni di casa non hanno quasi mai costretto i gialloverdi a difendere ad eccezione di poche incursioni nei ventidue e del finale con meta dei neri, trasformata, per il parziale di 5-19. Biella costantemente all’attacco, ma troppo poco concreto.

I Cavalieri si rianimano dopo l’intervallo e piazzano tra i pali una palla che vale tre punti al 45’. Biella risponde andando a prendersi il bonus: meta trasformata di Price che da solo porta la squadra a quota 26. Biella si sente al sicuro, Prato lotta per incrementare il punteggio e non lasciarsi sfuggire l’opportunità di raggiungere almeno un bonus. La seconda meta dei toscani arriva al 54’, ma senza trasformazione. Battaglia serrata fino agli ultimi secondi, ma la coriacea difesa biellese si dimostra impenetrabile.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo incominciato molto bene segnando tre mete nel primo quarto d’ora, quindi l’atteggiamento è stato ottimo, nonostante la trasferta lontana e stancante, poi però siamo un po’ calati. Merito anche di Prato che ha dimostrato di possedere un buon attacco. Nel secondo tempo c’è stato da lottare parecchio. Siamo riusciti a segnare la meta del bonus e centrato l’obiettivo. A dirla tutta, siamo solo contenti in parte perché la qualità alta di gioco siamo riusciti a tenerla per troppo poco tempo. Siamo calati sia individualmente che come squadra. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima trasferta impegnativa: quella della prossima settimana ad Avezzano dove puntiamo ad aumentare i ‘momenti buoni’ della partita prima di questo calo che ci accompagna da troppo tempo. Oggi bene in difesa perché abbiamo arginato attacchi di qualità. In attacco, bene nei momenti di sintonia, da migliorare quando questo clima idilliaco, non capisco per quale motivo, si dissolve. Nasti è stato il nostro Pippo Inzaghi di giornata: si è trovato sempre nel posto giusto al momento giusto”.