Edgeworthia, la pianta della carta da Scarlatta a Biella

In una fredda mattina d’inverno, passeggiando nel vivaio Centro Piante Scarlatta di Biella, è possibile scorgere un arbusto straordinario: l‘Edgeworthia chrysantha, la pianta della carta, con i suoi fiori gialli e profumati che sbocciano quando “quasi tutto” il giardino è ancora dormiente, come la sua storia affascinante che risale a secoli fa.

Un Viaggio attraverso Storia e curiosità

L’Edgeworthia chrysantha, anche conosciuta anche come Bastone di San Giuseppe o Pianta della Carta, è un arbusto ornamentale unico e affascinante, nota soprattutto per la sua tipica fioritura invernale, in più questa pianta grazie alle sue caratteristiche può diventare il gioiello del tuo giardino se saprai coltivarla nel modo corretto.

L’Edgeworthia chrysantha, ha profonde radici nella cultura asiatica. Essa prende il nome da Michael Pakenham Edgeworth, un botanico irlandese del XIX secolo, che la scoprì e la introdusse in Europa.

Originaria delle montagne cinesi e giapponesi, questa pianta grazie alla particolare fibrosità del suo legno veniva utilizzata in modo particolare per produrre la pregiata carta di mitsumata, famosa per la sua texture delicata e la sua durabilità.

La carta di mitsumata è stata impiegata inoltre per creare opere d’arte e documenti importanti, resistendo al tempo come pochi altri materiali.

Anche la carta Washi in Giappone poteva essere prodotta anche utilizzando questa pianta.

Note di coltivazione

L’Edgeworthia chrysantha è un arbusto a foglia caduca che raggiunge un’altezza di 1-1,5 metri. Per coltivarla al meglio, è consigliabile scegliere un luogo soleggiato o a mezz’ombra, Il terreno deve essere ben drenato e fertile, con un pH leggermente acido o neutro. È importante evitare terreni troppo argillosi o pesanti, poiché possono causare ristagni idrici e problemi alle radici.

Protezione invernale

L’Edgeworthia resiste fino a temperature di -15°C, ma in regioni particolarmente fredde è consigliabile proteggere la base della pianta con pacciamatura aggiuntiva come corteccia o foglie. Questo aiuterà a proteggere le radici dal forte gelo.

Ti ho incuriosito?

Non la conosci ancora? E’ un vero peccato! Vieni a trovarci, oltre all’Edgeworthia ti mostreremo il nostro vastissimo vivaio dove potrai trovare decine di altre varietà di arbusti a fioritura invernale come:

Sarcococca ruscifolia – Mahonia charitii Daphne odora – Camelia sasanqua Erica carnea – Viburnum bodnantense Viburnum Tinus – Jasminum nudiflorum Lonicera fragrantissima – Hamamelis mollis Helleborus niger – Calycanthus praecox

Sei stupito vero? Non pensavi che ci fossero così tante piante a fioritura invernale…

La nostra esperienza centenaria

Nel cuore del biellese, il Centro Piante Scarlatta di Biella vanta un secolo di esperienza nella coltivazione di piante da esterno. Fondata da mio nonno, l’azienda ha saputo evolversi mantenendo intatti i valori della tradizione. Oggi, il vivaio è il più vasto aperto al pubblico della zona, offrendo una vastissima gamma di piante, tra cui l’Edgeworthia chrysantha.