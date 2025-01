Biella, riprendono le conferenze aperte al pubblico al Liceo Classico

Dopo la “sosta obbligata” per la pandemia, il Liceo Classico “G. & Q. Sella” di Biella riprende la tradizione di proporre approfondimenti culturali con conferenze aperte al pubblico: la prima occasione sarà martedì 28 gennaio alle 18.30 nel salone Roccavilla di via Addis Abeba 20 grazie alla dottoressa Eleonora Selvi, ricercatrice presso l’Università di Verona nell'ambito di un progetto europeo che ha scelto il liceo cittadino dove ha insegnato lo scorso anno, per presentare i primi risultati dei suoi studi, il cui oggetto è una antica lingua anatolica non ancora decifrata e rinvenuta in Turchia: “Oltre i confini di Atene: nuove scoperte sulle lingue e scritture antiche al di là del mondo classico”.

E’ da segnalare la valenza orientativa della conferenza soprattutto per gli studenti che intendono intraprendere studi umanistici, ma l’invito è rivolto a tutti coloro che sono semplicemente curiosi di conoscere aspetti inediti di civiltà mediterranee e mondi misteriosi in cui non si scriveva solo greco e latino.