Giornata del valore Alpino, Fulcheri: “Sempre operato affinché questa etica diventasse bandiera di coraggio e solidarietà”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Fin dall’antichità il termine valore è stato spesso utilizzato per identificare il merito ma anche la nobiltà morale di una persona oppure di una scelta che mettesse in evidenza la qualità di un individuo o di un gruppo. Un termine quello latino che emette in modo aulico una sentenza etica di estrema qualità.

Gli Alpini hanno sempre operato e lavorato affinché questa etica diventasse, in guerra come in pace, una bandiera di coraggio, di onestà, di condivisione e di solidarietà. Più di 150 anni di storia hanno determinato una caratteristica diventata di fatto un modus vivendi che ne riconosce il valore.

Per gli Alpini lo straordinario diventa ordinario scriveva don Gnocchi, gli Alpini sono capaci di trasformare qualsiasi cosa in uno strumento utile ricordava il tenente Vicentini nel suo diario di prigionia (Noi soli vivi), gli Alpini sono portatori di speranza recita il motto scelto per l’Adunata 2025 che si terrà a Biella. Ecco in sintesi il valore di un gruppo e di un corpo che è prima di tutto una famiglia in cui l’aiuto e il sostegno reciproco non è solo un modo di dire ma anche uno stile di vita.

Il 16 gennaio è stata istituita, grazie al Consiglio Regionale del Piemonte, questa giornata che ricorda un episodio della Seconda Guerra Mondiale, quando sul fronte russo venne dato l’ordine di ripiegamento del Corpo d’armata Alpino che seppe spezzare l’accerchiamento delle truppe sovietiche e a carissimo prezzo permettere a migliaia di soldati di ritornare in patria. Determinazione, coraggio e abnegazione furono i valori di quelle giornate culminate a Nikolajewka il 26 gennaio 1943.

Il ricordo di quello spirito e di quel sacrificio è vivo nel corpo degli Alpini e viene tramandato alle giovani generazioni perché comprendano che grazie a quello spirito nessun traguardo può essere precluso”.