Cavaglià, Comune e Alpini incontrano i cittadini per l'Adunata 2025 (foto di repertorio)

Mercoledì 23 aprile, alle 20.30, presso la sala convegni, il comune di Cavaglià, in collaborazione con il gruppo Alpini, organizza un incontro aperto a tutti i commercianti e alla popolazione. In tal sede, saranno condivise informazioni sull’Adunata Alpina e sulle iniziative svolte in paese.