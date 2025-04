Cossato è pronta per l'Adunata tra notti bianche e concerti, ecco il programma

Venerdì 11 aprile la Giunta di Cossato ha varato due delibere che definiscono i contorni organizzativi delle iniziative proposte dal Gruppo Alpini Quaregna/Cossato per dare ospitalità ai tanti alpini che giungeranno in città, già dal venerdì per poi sfilare la domenica 11 maggio all’Adunata Nazionale a Biella.

Tanti gli eventi organizzati per animare la tre giorni di festa cossatese e anche per valorizzare le attività economiche e ricettive del territorio con notti bianche e mercati straordinari in centro promossi dal Gruppo Alpini in collaborazione con l’Associazione Cossato Shop. E’ bene dire da subito che nell’organizzazione delle attività il gruppo Alpini ha chiesto e ottenuto la collaborazione di tutte le associazioni di Cossato che hanno risposto all’invito mosso in prima battuta dal sindaco e dagli assessori affinché l’evento dell’Adunata fosse un’occasione di festa sentita e vissuta da tutta la città. Il Comune ha accolto con disponibilità le richieste degli Alpini, mettendo a disposizione tutte le palestre per gli alloggiamenti coperti, aree di spazio pubblico per gli attendamenti, nonché le strutture del centro incontro e del teatro (che in quei giorni sono state riservate dal Comune per gli eventi dell’Adunata).

Protezione Civile e Polizia Locale saranno integralmente schierati in supporto della logistica che imporrà in quei giorni un cambio nella viabilità. Per questo il comandante Davide Villanova adotterà apposita ordinanza, ma già dagli atti della Giunta è facile intuire che le chiusure inizieranno a partire da lunedi 5 maggio dal piazzale Croce Rossa Italiana, individuato quale area di attendamento e stazionamento camper, per proseguire nelle giornate mercoledì 7 maggio, mercato spostato nelle vie Lamarmora, Repubblica, Giardini, Piemonte, Piazza Angiono; venerdì 9 maggio per la prima notte bianca con la chiusura di via Mazzini, via Lamarmora e via Martiri della Libertà fino all’intersezione con via Garibaldi dalle 17.30 fino alle 1.30 di sabato e sabato 10 maggio dalle 6 in piazza Angiono per i mercato alimentare e dalle 9 nelle vie Lamarmora, Mazzini, Martiri della Libertà fino all’intersezione con via Garibaldi fino alle 1.30 di domenica per la seconda notte bianca. Sono stati studiati gli impatti di viabilità e le aree di parcheggio su cui convogliare gli autobus e le chiusure sono state previste in modo da non arrecare troppo disagio ai lavoratori. Saranno perfettamente raggiungibili ed accessibili sia per le giornate di venerdì che di lunedì tutte le scuole, nido, infanzia, primaria e secondaria che pertanto potranno regolarmente svolgere le attività e per le quali saranno garantiti tutti i servizi parascolastici comunali.

Chiaramente, non risultando disponibili i parcheggi di piazza Croce Rossa, sarà consigliato ai lavoratori che debbono raggiungere il centro di utilizzare o il parcheggio sotterraneo di Piazza Tempia o le aree a parcheggio lungo la via Amendola, via Marconi, via Matteotti, piazzale Stadio Abate. Sarà disposta invece la chiusura del Liceo del Cossatese come concordato con la Provincia di Biella. Le chiusure consentiranno l’allestimento dell’area di attendamento in Piazza Croce Rossa e l’allestimento di un mercato in centro città sia per il mercoledì 7 maggio che per il sabato 10 maggio.

Nella proposta di Cossato Shop, accanto al mercato in centro con spostamento del tradizionale mercato alimentare – abitualmente ubicato presso il mercato coperto – nella Piazza Angiono, misura necessaria per consentire l’allestimento degli spazi del mercato coperto interessati quali quartier generale degli eventi programmati dal Gruppo Alpini di Cossato, si prevedono due notti bianche per il venerdì sera 9 maggio e per il sabato sera 10 maggio, dalle 17.30 alle 1.30 con le attività commerciali e di somministrazione aperte a cui saranno concessi 20 metri quadri di spazio pubblico gratuito, per allestire le intere vie Mazzini, Martiri della Libertà e La Marmora. Per sabato 10 maggio dalle 9.30 alle 17 attivo anche un Mercato degli hobbisti lungo la traversa di via Martiri della Libertà. Le notti bianche saranno allietate, dice Moreno Zanin, capogruppo Alpini, dai tanti gruppi spontanei che certamente di riuniranno a cantare e a suonare insieme come nella tradizione più antica delle adunate.

E poi per rendere pieno omaggio alla tradizione delle adunate si prevede: domenica 27 aprile, ore 16.30, presso la Parrocchia di Gesù Nostra Speranza, concerto corale “Cuore Alpino in Concerto” con il Coro Amici del Canto, il Coro Monte Mucrone e il Coro ANA Stella Alpina di Berzonno (NO); concerto che conclude la rassegna corale e musicale organizzata e promossa in avvicinamento all’Adunata. Dal 4 all’10 maggio, presso la Sala Eventi “G. Pizzaguerra”: Mostra sulla storia degli Alpini. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio, presso il Mercato Coperto: Area Food aperta a tutti con musica dal vivo. Venerdì 9 maggio, ore 21, al Teatro comunale si terrà il Concerto Coro della Brigata Alpina Julia Congedati. In città, sottolinea Zanin, troveranno alloggiamento al coperto oltre 500 alpini che hanno già prenotato e poi saranno previste piazzole per attendamenti per accogliere fino a 1000 Alpini che potranno arrivare a partire da venerdì. Grazie alla collaborazione del Comune saranno allestiti numerosi bagni chimici e attrezzature di supporto per assicurare un servizio consono agli attendamenti e al tempo stesso garantire in città il mantenimento di un giusto decoro.

Da mesi, sostiene il sindaco Moggio, l’amministrazione di Cossato ha attivato tavoli tecnici con il gruppo delle penne nere e con i tecnici di riferimento per valutare e definire ogni aspetto organizzativo e logistico e infine si è ritenuto di definire in una convenzione tutti gli accordi presi in questi tavoli per essere certi che ogni aspetto di competenza fosse stato trattato. Il Comune sosterrà questo evento anche con uno sforzo economico di rilievo (stanziati 20.000 euro di contributo diretto al gruppo) e di una spesa complessiva a carico dell’Ente (per mancati introiti e spese dirette di attrezzature e personale) che complessivamente sfiora i 40.000 euro. Il sindaco ha evidenziato che si tratta di un contributo importante per un evento che ha una caratura straordinaria e che si è voluto fortemente diventasse per la Città di Cossato un’occasione di promozione turistica ma anche un’opportunità per le attività economiche e ricettive del territorio.

Zanin, a nome del Gruppo Alpini, invita la cittadinanza di Cossato a partecipare e a vivere a pieno questa tre giorni di festa, un’occasione per stare insieme in allegria ma anche per ricordare quel senso di appartenenza e di servizio al territorio che contraddistingue il Corpo degli Alpini.