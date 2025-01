Sordevolo: domani open day alla primaria. Agevolazioni dal Comune per i nuovi iscritti

La scuola primaria di Sordevolo è un piccolo plesso che fa parte dell’Istituto Comprensivo E. Schiapparelli di Occhieppo Superiore. L’occasione delle “giornate scuole aperte”, mi sembra il momento giusto per “raccontare” la nostra scuola.

Con orgoglio, ci tengo a dire che nonostante essa rappresenti una piccola realtà, è considerata una scuola sperimentale e viene spesso visitata da insegnanti di altri istituti che vengono a prenderne esempio. Accoglienza, empatia e inclusione sono solo alcuni elementi che la contraddistinguono, ma il suo punto di forza è principalmente il metodo di insegnamento innovativo rivolto all’attenzione per lo sviluppo del bambino e della sua concentrazione, adottando i metodi di Maria Montessori. Non mancano poi iniziative e progetti a integrazione dell’offerta formativa.

Domani 16 gennaio, nella giornata dedicata all’open school, invitiamo le famiglie a portare i propri bambini a conoscere le nostre classi. La nostra è una piccola realtà di montagna e in qualità di Assessore comunale e a nome di tutta l’amministrazione ritengo sia fondamentale curare e aiutare la nostra scuola a mantenersi viva, non solo collaborando e dialogando con gli organi scolastici, ma anche attraverso incentivi concreti volti all’aiuto delle famiglie. Per questo motivo già da questo anno è stato dato un contributo per il doposcuola, che ha permesso di contenere la retta per attività pomeridiane di primordine come teatro espressivo, laboratorio di ceramica, attività sportive e all’aperto, al fine di creare un pomeriggio creativo, di aggregazione e di gioco.

Per i soli iscritti alla classe prima dell’anno scolastico 2025/2026 il Comune di Sordevolo si impegna fin da ora a farsi carico della mensa e dello scuolabus per i residenti e ad applicare ai non residenti, iscritti alla medesima classe, il costo agevolato di €. 1,75 per la mensa e di €. 50,00 per lo scuolabus (pari al 50% dei costi attualmente in vigore).

Concludo ribadendo che è forte interesse della nostra amministrazione incentivare le famiglie ad iscrivere i loro figli nella nostra scuola, perché i bimbi sono le radici della nostra comunità.