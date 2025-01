Dal Nord-ovest: spara alla convivente e poi si toglie la vita, un'altra tragedia a Torino.

Ancora una scia di sangue nel Torinese, un altro omicidio-suicidio dopo quelli di Castellamonte e Moncalieri della fine del 2024. L'ultima tragedia si è consumata di oggi, martedì 14 gennaio, in un alloggio di via Po 8 a Rivoli.

85enne uccide la compagna e poi si toglie la vita

Un anziano di 85 anni , E. Martini, ha ucciso la sua convivente, una romena 57enne, per poi togliersi la vita. L'arma del delitto sarebbe un fucile da caccia regolarmente detenuto: entrambi erano incensurati.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Rivoli. Le indagini sono coordinate dalla pm Valentina Sellaroli.

La coppia forse si stava per separare

La coppia, che non era sposata, dalle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri che in queste ore stanno raccogliendo alcune testimonianze avrebbe avuto un litigio all’inizio dell’anno che non farebbe escludere l’ipotesi di volontà di separazione anche se ancora viveva insieme. A dare l’allarme, un passante che, arrivato a prendere l’auto posteggiata sotto lo stabile dove la coppia viveva al quinto piano, ha notato frammenti di vetro sulla sua vettura, insospettito ha chiamato i vigili che da un attento esame hanno rilevato fori sulle finestre dell’abitazione delle vittime.

A quel punto sono stati chiamati ad intervenire i pompieri che, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato in due diverse stanze i due corpi senza vita. Sul posto proseguono i rilievi dei carabinieri per fare piena luce sulla dinamica e sul movente dell’accaduto.