Castelletto Cervo, un bilancio segnato dall'incertezza dei trasferimenti statali

Questo bilancio ha tenuto conto di un contesto caratterizzato da incertezze legate ai trasferimenti statali. È una premessa importante, anzitutto si è lavorato per garantire la stabilità finanziaria dell’Ente, quindi il pareggio di bilancio, mantenendo invariata la tassazione locale, principali entrate per l’ente.

Abbiamo adottato un approccio prudente. La parte di spesa corrente è fotocopia di quello 2024: manteniamo invariati i vari capitoli di spesa legati al funzionamento dell’ente e al tempo stesso confermiamo tutti gli impegni e le misure che l’amministrazione comunale ha introdotto da inizio mandato, sotto il profilo sociale e culturale.

Passando al capitolo investimenti qui emerge c’è una differenza rispetto al precedente bilancio 2024 perché al momento non risultano confermati i fondi destinati ai piccoli comuni (circa 60 mila euro) e i fondi per l’efficientamento energetico (pari a 50.000). Questa mancanza di risorse e l’attesa di esiti a bandi a cui l’ente ha partecipato ci impone ragionamenti diversi. Anno dopo anno stiamo attuando interventi concreti volti a realizzare il nostro programma amministrativo, il lavoro che dovremo fare quest’anno è andare a rimodulare la spesa degli investimenti in sede di consuntivo quando potremo applicare l’avanzo di amministrazione.

Ci sono altri investimenti che non compaiono a bilancio perché al momento della redazione del bilancio stesso non vi era certezza dello stanziamento, quindi la spesa per gli investimenti sarà oggetto di variazioni di bilancio nel corso del 2025.