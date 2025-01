CRC Gaglianico/Botalla Formaggi, patron Bonino: "Solo con amicizia si può costruire questo gruppo" FOTO e VIDEO

Sabato sarà abbassata la bandierina per la prima di campionato 2025 a Pinerolo, CRC Gaglianico/Botalla Formaggi è pronto a scendere in campo. La presentazione della squadra profondamente rinnovata si è tenuta ieri lunedì 13 gennaio presso i locali di MeBo. A fare gli onori di casa patron Sandro Bonino: "Voglio ringraziare di cuore gli sponsor che sono al nostra fianco, per noi non solo sponsor, ma amici".

Presenti all'evento tutti i giocatori, l'allenatore Enzo Granaglia e il presidente Giovanni Debernardi, il presidente del circolo CRC Claudio Boschetto, il presidente regionale di Federbocce Giorgio Roetto, l'assessore Livia Caldesi per il Comune di Biella, il sindaco di Gaglianco Paolo Maggia e Claudio Corradino Vice Presidente Anci Piemonte.

Sabato a Pinerolo la nuova squadra scenderà in campo. Tra i nuovi arrivi Luca Negro, Stefano Aliverti e Martino Artioli. Tra i confermati Silvano Cibrario e capitano Roberto Doria.

A Biella l'esordio della nuova squadra sarà sabato 25 gennaio, nella seconda giornata di campionato.