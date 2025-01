Nuvolosa 2025 accoglie un ospite speciale: Ko Inaba, mecha designer di Goldrake U

Il Festival del Fumetto Nuvolosa, appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi del mondo dei comics, annuncia con entusiasmo il suo ospite d’onore per l’edizione 2025: Ko Inaba, uno dei disegnatori della nuova serie Goldrake U, attualmente in onda su Rai 2.

La settima edizione del festival si terrà il 15 e 16 marzo 2025, trasformando Biella in un punto di riferimento per gli amanti del fumetto e delle arti visive.

La presenza di Ko Inaba, artista di fama internazionale e figura centrale del progetto che ha riportato in vita l’iconico robot giapponese, rappresenta un’occasione unica per incontrare uno dei protagonisti della scena fumettistica contemporanea.

Nel corso del festival, Ko Inaba avrà l’occasione di confrontarsi con il pubblico, firmerà autografi e ci saranno momenti di approfondimento dedicati alla sua carriera e al lavoro creativo dietro la rinascita di Goldrake.

Nuvolosa, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella, conferma così il suo ruolo di evento di riferimento per promuovere la cultura del fumetto e creare momenti di scambio artistico.

L’ingresso al festival e alle attività sarà libero, con un programma ricco di eventi che sarà presto disponibile sul sito ufficiale e sui canali social di Nuvolosa.