Da Veglio a Cerrione, ladri in azione: provano a rubare anche un'auto in sosta (foto di repertorio)

I ladri tornano a colpire nel Biellese. Nella sola mattinata di ieri, 13 gennaio, sono stati tre i casi segnalati: a Veglio, dopo aver forzato la porta d'ingresso di un'abitazione, i malviventi si sono impadroniti di alcuni monili in oro per un danno che oscilla tra i 500 e i 600 euro. A dare l'allarme una donna di 56 anni.

Un'altra casa è finita nel mirino a Cerrione, dove è stata messa a soqquadro una stanza da letto. Alla fine, sono spariti due anelli in oro per un valore di circa 100 euro. Nelle stesse ore, sempre a Cerrione, ignoti avrebbero tentato di forzare un'auto in sosta ma il sistema d'allarme, scattato immediatamente, li avrebbe messi in fuga.

Su tutti gli episodi le indagini sono state affidate ai Carabinieri.