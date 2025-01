Auto sospetta a Biella, un uomo esce dall'abitacolo e si dà alla fuga: era rubata

Nella nottata odierna un equipaggio della Squadra Volante, impegnato nei consueti servizi di controllo del territorio, insospettito dall’andatura poco fluida di un’autovettura di grossa cilindrata, decideva di procedere al controllo e ne intimava l’ALT.

L’uomo alla guida del mezzo proseguiva invece la marcia, aumentando dapprima l’andatura per poi arrestarsi di colpo, scendere repentinamente dal veicolo e darsi alla fuga. Tramite la locale Sala operativa si risaliva ai dati del proprietario dell’autovettura il quale stava tranquillamente dormendo presso il proprio alloggio, totalmente ignaro dell’accaduto. La vittima, si accorgeva solo in quell’istante del furto dell’autovettura, una Mercedes di ingente valore.

All’uomo non restava quindi che porgere i più sentiti ringraziamenti agli agenti della Squadra Volante che grazie al loro spirito di iniziativa ed intuito investigativo gli avevano ritrovato, con tale velocità l’autovettura. Sono tuttora in corso accertamenti, per risalire all’autore del reato che non si esclude possa essersi reso responsabile anche di altri tentativi di furto nella medesima nottata.