Contrasto alla violenza di genere lo sportello di Paviol

Aprirà a partire dal 20 gennaio 2025 lo sportello CUAV-centro uomini autori di violenza gestito dalla Associazione di Promozione Sociale PAVIOL APS.

L’Associazione opera dal 2014 nel campo del contrasto alla violenza di genere e accoglie vittime e autori di violenza. Dal 2016 all’interno della stessa associazione ma con una équipe separata, è attivo il servizio SPAM -Supporto Psicologico Adulti Maltrattanti che si occupa dei percorsi di riabilitazione degli autori di violenza. Gli adulti autori di violenza che negli anni si sono rivolti al servizio sono circa 110 e 80 di loro hanno svolto percorsi riabilitativi secondo le indicazioni di legge. Dai primi rilevamenti emerge un tasso di dismissione del comportamento violento pari al 95% confermando l’importanza di intervenire anche nei confronti degli autori per ridurre in maniera importante i numeri della violenza. Nel 2018 Paviol APS è stata selezionata da Regione Piemonte per competenza ed esperienza in qualità di ente formatore per i nuovi centri CUAV nati sul territorio piemontese ed ha condotto insieme ad altri due centri piemontesi un percorso di formazione di circa 18 mesi. Attualmente fa parte dei 15 centri riconosciuti dalla regione che siedono al tavolo di riflessione e progettazione dei percorsi riabilitativi per autori di violenza.

Lo sportello sarà aperto almeno 2 ore al giorno e offrirà informazioni e accoglienza sui temi della violenza di genere. Sarà gestito da Dora, Sandra, Franco e Ludovico, un gruppo di volontari che dal 2024 ha seguito un percorso formativo intenso sui temi della violenza partecipando al primo corso per volontari del servizio SPAM CUAV della provincia di Biella.

Per ogni informazione consultare il sito paviol.org