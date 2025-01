Pollone, auto esce fuori strada e si ribalta FOTO

Incidente nella tarda mattinata di oggi domenica 12 gennaio a Pollone.

Intorno alle 12 lungo via Frassati un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Al volante del mezzo c'era una ragazza che è stata affidata alle cure del 118 giusto sul posto, con i Carabinieri che si sono occupati dei rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro e i Vigili del Fuoco. All' arrivo di questi ultimi la donna era già fuori dall'auto, quindi il loro intervento è valso alla messa in sicurezza del mezzo con un APS (AUTO POMPA SERBATOIO).