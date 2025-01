Adunata e 95 anni di fondazione: arriva un grande 2025 per gli Alpini di Occhieppo Inferiore

Il 2025 sarà un anno di grandi eventi per gli Alpini di Occhieppo Inferiore: all'orizzonte si staglia non soltanto il 95° anniversario di fondazione del gruppo ma anche la prima storica Adunata nazionale sul suolo biellese. Un doppio appuntamento da vivere insieme alla comunità del paese affacciato sulla valle dell'Elvo.

Per le penne nere, infatti, la festa di fondazione avrà un significato particolare: la celebrazione dei 90 anni, infatti, non venne realizzata a causa dell'emergenza pandemica, scoppiata nel 2020. Ora, nel prossimo mese di settembre, avrà luogo il lieto ricevimento del gruppo di Occhieppo Inferiore, oggi guidato da Federico Mosca da circa 12 anni, affiancato dal vice Fabrizio Borali e dal segretario (nonché tesoriere) Alberto Blotto. 106, invece, i soci iscritti tra Alpini, Aggregati e Amici.

Proprio quest'ultimi, ogni venerdì della settimana, si ritrovano nei locali della propria sede, situata in via Martiri della Libertà, per trascorrere momenti di aggregazione e mantenere vivo lo spirito di amicizia e aggregazione, oltre a dar vita alle diverse cene conviviali, volte a raccogliere fondi per le proprie iniziative. Basti solo ricordare il pranzo degli Auguri di Natale che segna la conclusione dell'anno e del periodo delle festività.

A ciò si aggiungono altri importanti eventi enogastronomici, come la fagiolata, realizzata nel periodo del Carnevale assieme ai volontari della Pro Loco, e la castagnata presso la scuola materna e il Cerino Zegna, con l'obiettivo di far trascorrere momenti sereni ad alunni ed ospiti. Non mancano altri gesti simbolici come la distribuzione di vin brulé e panettone dopo la messa natalizia, sempre nella struttura del Cerino Zegna.

Ora, tra qualche mese, la popolazione di Occhieppo Inferiore assisterà di persona all'Adunata Alpina, di scena per la prima volta proprio a Biella. “Averla a pochi passi dal paese, è motivo di grande gioia ed orgoglio – confida Mosca – L'augurio è che i cittadini biellesi accolgano nel migliore dei modi questo importante appuntamento”.

Tra le iniziative, si segnala l'arrivo di 70 membri della Fanfara Alpina Tridentina, ospitati nei locali del Polivalente. “È in previsione un concerto in paese con la loro esibizione nei giorni dell'Adunata – afferma Mosca – Altre 50 persone troveranno posto in palestra e 40 in oratorio. A queste, si aggiungeranno altri visitatori nelle aree camper”.