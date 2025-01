Biella, Cultura e innovazione sociale protagoniste a Palazzo Gromo Losa.

Si è svolto ieri a Palazzo Gromo Losa, nel cuore di Biella, il quarto appuntamento della rassegna "Oremo Leggi, Esplora", promossa da Cascina Oremo e dalla Biblioteca Luigi Squillario di Città Studi. L’incontro, intitolato "Spazio al desiderio. Il potere delle aspirazioni per generare innovazione e giustizia sociale", ha registrato un’ottima partecipazione, con oltre 50 persone presenti.

Protagonisti dell’evento Paolo Venturi, direttore di AICCON e docente all’Università di Bologna, e Flaviano Zandonai, Open Innovation Manager del Gruppo Cooperativo CGM e sociologo. In dialogo con il moderatore Andrea Quaregna, Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, i due autori hanno esplorato il ruolo del desiderio come motore collettivo per il cambiamento sociale e l’innovazione.

Durante l’incontro è stato sottolineato come il desiderio, oltre ad aspirazione individuale, possa diventare un elemento chiave per creare legami sociali e rigenerare i territori. Spazi di conversazione, relazioni e luoghi di partecipazione emergono come risorse fondamentali per costruire una comunità inclusiva e resiliente, capace di affrontare le sfide contemporanee.

Gli autori hanno inoltre evidenziato l’importanza di superare un approccio esclusivamente tecnico alla raccolta dei dati, integrando desideri e bisogni per orientare transizioni più inclusive.

Prossimo appuntamento La rassegna "Oremo Leggi, Esplora" prosegue martedì 28 gennaio a Cascina Oremo con Carlo Andorlini, che terrà l’incontro "Apprendere, crescere, partecipare. Politiche giovanili territoriali in Italia". Andorlini, docente all’Università di Firenze, è esperto nello sviluppo di processi di welfare di comunità e autonomia giovanile.

Cascina Oremo è un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.