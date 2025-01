Trivero Basket Under 17: podio al torneo Winter Cup

La squadra Under 17 del Trivero Basket era partita in direzione Ravenna venerdì 3 gennaio per disputare il torneo Winter Cup Leosì ed è tornata domenica 5 con una meravigliosa coppa. I ragazzi, molto motivati, hanno sfoderato in campo ottime prestazioni in tutte le sei partire disputate e sono riusciti a conquistare un meritatissimo terzo posto. Soddisfatto l’allenatore Antonio Nardelli: «La coppa è un simbolo di concreta e reale possibilità di raggiungere obiettivi con costante sacrificio e determinazione. Il percorso di crescita di questi ragazzi prosegue a vele spiegate sospinto ancora di più dalle emozioni di questo torneo». Positive anche le parole del presidente Filippo Barberis Organista: «Ho percepito con immenso piacere la gioia e la soddisfazione di un gruppo di ragazzi molto affiatato e coeso che ha avuto la possibilità di vivere un’esperienza sportiva, ma soprattutto umana di crescita e di amicizia, e di cogliere sul campo con estrema determinazione un bellissimo terzo posto. Un doveroso ringraziamento all’allenatore, al vice allenatore, al dirigente e al supporto logistico dei genitori che hanno accompagnato il gruppo».