“Biella fuori dall’isolamento”, se ne parla nel Consiglio comunale: tutti i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Biella tornerà a riunirsi martedì 14 gennaio 2025, dalle ore 15:00, presso la Sala consiliare di Palazzo Oropa. Oltre ai cinque punti all’ordine del giorno sono sei le interrogazioni.

Nella seduta dopo le proclamazioni degli eletti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, si parlerà di commercio e attività produttive, del regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori comportanti la manomissione e il ripristino del suolo pubblico, dell'istituzione della navetta per i bambini nel quartiere centro e dell’albergo diurno.

Di seguito le interrogazioni: politiche contro la marginalità, asilo infantile di Biella Vandorno, lavori del Consiglio comunale, Biella fuori dall’isolamento, Funivie Oropa e Piazza Vittorio Veneto.