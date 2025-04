BASTAPAROLE: il Centro Commerciale I Giardini di Biella in prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo FOTO e VIDEO

Il Centro Commerciale I Giardini di Biella si conferma punto di riferimento per il territorio, non solo come luogo di shopping e socialità, ma anche come promotore di iniziative a forte impatto sociale, capaci di rafforzare il legame con la Comunità.

Negli ultimi mesi, il Centro ha ospitato #BASTAPAROLE, un progetto contro il bullismo e il cyberbullismo promosso in sette Centri Commerciali gestiti da Odos Group, in collaborazione con MaBasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’importanza di non restare in silenzio, ma agire concretamente contro il bullismo e il cyberbullismo.

Attraverso un approccio partecipativo, il progetto ha promosso l’attivazione di azioni “dal basso”, lavorando sulla consapevolezza di bambini e ragazzi e favorendo il dialogo con adulti e figure educative di riferimento.

Nella fase iniziale, le classi coinvolte hanno ricevuto la rivista "La Realtà delle Parole", ricca di testimonianze e consigli utili, insieme a un fumetto i cui protagonisti – Odos e il suo gatto Palla – affrontano un caso di bullismo applicando il metodo MaBasta. Ogni classe ha inoltre ricevuto una chiavetta USB con materiali didattici e racconti per approfondire la tematica.

Giornata #BASTAPAROLE: un evento per dire NO al bullismo

L’apice del progetto è stato rappresentato dalla giornata #BASTAPAROLE, svoltasi oggi, 8 aprile, nella Galleria del Centro.

Oltre 150 studenti degli Istituti Biella 2, Biella 3 e Gaglianico hanno partecipato all’evento, la testimonianza di Mirko Cazzato, fondatore dell’associazione MaBasta. L’incontro è stato un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema, arricchito da momenti di interazione con i ragazzi, che hanno avuto modo di esprimere opinioni, domande ed esperienze.

All’evento hanno preso parte anche l’Assessore all’Istruzione Livia Caldesi, che con il suo intervento ha portato un prezioso valore aggiunto, sottolineando l’importanza del progetto per la crescita civile e culturale del territorio, e l’Assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi.





Un mese di sensibilizzazione nel Centro Commerciale

Il progetto #BASTAPAROLE continuerà fino al 3 maggio con "Il Mese Contro il Bullismo e il Cyberbullismo": un percorso di edutainment allestito all’interno della galleria, con totem informativi e contenuti multimediali pensati per coinvolgere attivamente studenti, famiglie e visitatori.

Grazie alla scansione di QR Code, sarà possibile esplorare cinque finali alternativi della storia a fumetti, immaginando cosa potrebbe accadere se il metodo MaBasta non venisse applicato: un’esperienza immersiva che sfrutta l’approccio narrativo “What if”.

L’impegno del Centro Commerciale I Giardini per la Comunità

Con il progetto #BASTAPAROLE, il Centro Commerciale I Giardini di Biella rinnova il proprio impegno verso il benessere delle nuove generazioni e la promozione di una cultura basata sul rispetto e sull’ascolto.

Un ringraziamento speciale va a Odos Group, a VR Eventi per l’organizzazione, agli istituti scolastici che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, al Comune di Biella per il prezioso supporto, all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sez. Provinciale di Biella per l’appoggio e alla Direttrice Naglha Benati.