Linea dura del Piemonte contro le aggressioni ai medici del pronto soccorso, Riboldi: "Attive telecamere" VIDEO

Il Piemonte plaude alla linea più dura del Governo contro chi aggredisce i sanitari. A fine 2024 l'esecutivo guidato dalla Premier Giorgia Meloni ha varato una norma che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti. Introdotto anche il reato di danneggiamento delle strutture sanitarie pubbliche.

"Nessuna giustificazione per chi aggredisce"

"Non c'è alcun tipo di giustificazione - ha commentato l'assessore alla Sanità Federico Riboldi - per chi aggredisce operatori sanitari che passano le proprie notti e giornate, spesso anche in situazioni a rischio, all'interno delle nostre strutture ospedaliere. Il Governo bene ha fatto ad inasprire le pene: mettere l'arresto differito per chi si macchia di crimini tanto efferati".