Camburzano: sospensione della circolazione sulla SP 403, lavori sulle fognature.

Il Comune di Camburzano ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale sulla SP 403 di Camburzano, in prossimità del civico 30. La misura è stata adottata per consentire la realizzazione di lavori di rifacimento di tronchi di fognatura, per i servizi Cordar.

La circolazione sarà interdetta dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2025 alle ore 18:00 del 17 gennaio 2025. Durante questo periodo, l'area interessata sarà completamente chiusa al transito, con l'obbligo di rispettare le disposizioni e la segnaletica temporanea predisposta.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Comune di Camburzano.