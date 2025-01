Biella, grande successo per le feste di Natale a Palazzo Ferrero

Una vera e propria festa quella che si è svolta il 26 dicembre scorso a Palazzo Ferrero, al Piazzo, in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono di Biella, Santo Stefano. Un pomeriggio conviviale che ha unito musica, arte e tradizione, attirando un vasto pubblico e confermandosi come un appuntamento sempre più sentito dalla comunità.

L’evento, organizzato dall’Associazione Stile Libero in collaborazione con i partner del palazzo – tra cui Associazione Fatti ad Arte, Fotoclub Biella, Lega Navale – Sezione di Biella, BI-BOx APS, Biyoung, CNA Biella, Voci di Donne, Associazione Pericle e Caffè Deiro – ha visto la partecipazione di oltre 250 persone. Nel corso del pomeriggio, i presenti hanno potuto gustare una fetta di panettone e brindare con un bicchiere di spumante, immersi nelle melodie rock e swing americano del gruppo Florie & The Lazy Cats.

La performance della cantante Fiorenza Tumiatti, accompagnata dal maestro Leonardo Ceralli, ha conquistato il pubblico con ritmi coinvolgenti e applausi calorosi. Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla fotografia: i soci del Fotoclub Biella hanno realizzato 42 ritratti, un’iniziativa che ha riscosso grande entusiasmo tra i partecipanti desiderosi di immortalare momenti di festa. Farsi realizzare un ritratto, in particolare di famiglia, rappresenta un gesto significativo per celebrare l’unione e custodire un ricordo tangibile delle persone care. Un’immagine che, nel tempo, diventa un prezioso simbolo di legame e appartenenza.

La rassegna fotografica tradizionale Images - B/N. Gli estremi tra sfumature e contrasti, allestita al primo piano di Palazzo Ferrero, ha attirato più di 800 visitatori. A fare da contorno al pomeriggio la straordinaria mostra fotografica di Steve McCurry, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con il supporto della Città di Biella, Miscele Culturali, Polo Culturale Biella Piazzo che ha registrato centinaia di ingressi, confermando il grande interesse per la cultura e l’arte fotografica. Le celebrazioni del 26 dicembre stanno diventando una tradizione consolidata, capace di unire la cittadinanza in un contesto accogliente e ricco di stimoli culturali. Un evento che valorizza l’identità e l’anima viva di Palazzo Ferrero, punto di riferimento per la comunità biellese.