Biella, parcheggi selvaggi in via Friuli: residenti esasperati FOTO

Biella, parcheggi selvaggi in via Friuli: residenti esasperati.

Si tratta di una condizione quotidiana quella che si presenta a Biella, in via Friuli, in occasione dell’uscita dei ragazzi da scuola. Al termine delle lezioni lunghe file di macchine parcheggiate irregolarmente sostano in doppia e tripla fila, impedendo ai residenti di trovare parcheggio nelle vicinanze. Nonostante le segnalazioni si lamenta la mancanza dell’intervento delle forze dell’ordine.

“Se potessero entrerebbero a scuola in macchina – dichiara in modo sarcastico un cittadino -, la situazione si ripete ogni giorno e alla richiesta di poter parcheggiare regolarmente, spesso le reazioni sono scortesi o peggio, offensive”.

Via Friuli non è un caso isolato e non è raro rimanere imbottigliati in vie sovraffollate negli orari di uscita, sostare in coda per un ingorgo o rimanere bloccati, aspettando che il traffico decongestioni. Percorrere pochi metri a piedi, oltre ad essere un gesto rispettoso, rappresenta una pratica salutare.