Allo Ski Team Valsesia il Trofeo Ford Nuova Assauto group FOTO

Lunedì 6 gennaio sulla pista Moncerchio 2 di Bielmonte si è disputato il Gigante indicativo regionale e provinciale valido per il Trofeo Ford Nuova Assauto Group, organizzato dallo Sci Club Biella per le categorie Children e Pulcini. Nella classifica per società si è imposto lo Ski Team Valsesia davanti allo Sci Club Varallo e al Mera. Tra gli Allievi successo di Tobia Barbè dello Sci Club Mera con il tempo totale di 1’,27”,74/100 con 2”,20/100 di vantaggio su Pietro Gianotti dello Ski Team Valsesia e di 3”,16/100 su Gianfilippo Farina del Mera, seguiti nella top five da Tommaso Gavinelli del Varallo e Alessandro Nebuloni dello Ski Team Valsesia. Sveva Autieri dello Ski Team Valsesia ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,30”,84/100, con distacchi rispettivamente di 91/100 e di 1”,66/100 su Marta Gianotti dello Sci Club Mera e su Camilla Arfino del Varallo. Quarta e quinta due atlete dello Sci Club Varallo, Sofia Perozzo e Beatrice Mascellaro.

Poker dello Sci Club Varallo tra i Ragazzi: primo in 1’,29”,52/100 è Giulio Guidetti, seguito da Filippo Dealberto e da Giovanni Carrara, staccati rispettivamente di 3”,20/100 e di 3”,64/100. Al quarto posto Mattia Defabiani dello Sci Club, al quinto Achille Fava Piz del Bielmonte Oasi Zegna. In campo femminile si è imposta Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna in 1’,32”,26/100 precedendo tre atlete dello Sci Club Varallo: seconda a 63/100 Giulia Rimoldi, terza Clotilde Arfino, quarta Marianna Antonini. Al quinto posto Berenice Anchisi dello Ski Team Valsesia. Doppietta dello Ski Team Valsesia tra i Cuccioli, grazie a Christian Paglini, primo nella manche unica in 34”,45/100, con Guglielmo Messaggi secondo ad 1”,56/100 ex aequo con Leonardo De Pace dello Sci Club Mera. Bis per lo Ski Team Valsesia in campo femminile: prima Maria Flora Milcovich in 37”,75/100, con 9/100 di vantaggio sulla compagna di squadra Mia Dealberto e con 81/100 su Vittoria Tribbia dello Sci Club Mera. Ski Team Valsesia a segno anche nella categoria Baby maschile, per merito di Edoardo Mattia Mazzotti, primo in 35”,58/100 davanti ad Umberto De Pace dello Sci Club Mera e a Martino Antonini dello Ski Team Valsesia. Nella gara femminile ha vinto Anita Dealberto dello Ski Team Valsesia con il tempo di 41”,61/100 precedendo la compagna di squadra Emma Fuselli e Matilde Sartori dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Tra i Super Baby vittoria di Tommaso Bertoli dello Ski Team Valsesia davanti a Pietro Cacciati dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna, In campo femminile tripletta dello Sci Club Biella: prima Barbara Ferrarotti, davanti ad Agnese Miglietti e a Giuditta Quaglino.