A Ponderano "I bambini giocano ancora per strada"

Mentre in alcuni comuni ci sono addirittura zone in cui è vietato l'uso del pallone, nel Comune di Ponderano in alcune vie sono stati affissi dall'amministrazione comunale cartelli molti particolari che invitano le auto a rallentare perchè i bambini giocano ancora per strada.

In particolare c'è scritto: "Attenzione rallentare, in questa zona i bambini giocano ancora per strada".

Da una parte vuoi per via delle tante auto in circolazione, bici, monopattini, vuoi per via delle diverse abitudini rispetto a un tempo in quanto finita la scuola ci sono lezioni di karate, piuttosto che di nuoto, tennis o musica, in genere non si vedono più molti bambini che giocano in strada, e cartelli di questo genere aprono il cuore e in alcuni casi si spera anche la mente.

L'iniziativa è stata accolta con favore anche dei genitori.