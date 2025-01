Su Nuraghe piange Guido Re, morto a 88 anni

Nato a Legnano, come sfollato di guerra, ha frequentato le scuole elementari a Santa Maria Maggiore, allora in provincia di Novara. Un pellegrinare che continua a Prato per conseguire la maturità presso il Convitto nazionale “Cicognini”; poi la frequenza della facoltà di Chimica all’Università “Statale” di Milano, interrotta per prestare il servizio militare a Bologna – allora con ferma di 18 mesi – come aiutante di sanità alla 6° O.R.A. (Officina Riparazioni Automezzi, con personale prevalentemente militare).

Nella “dotta” Città emiliana che ospita l'ateneo più antico d'Europa, termina gli studi che lo portano a lavorare per vari anni come chimico nella ditta paterna, in Piemonte, nel Biellese. Sensibile ai problemi degli altri, in particolare a quei “senza terra” costretti a migrare in cui rispecchia la sua vita vissuta da disterradu, sradicato, si avvicina alla Circolo Culturale Sardo di Biella, a cui offre generosamente la sua professionalità, documentando diversi momenti della vita associativa con immagini e filmati. Generosità e bisogno di appaesarsi formano quel tutt’uno che trova terreno fertile in Valdengo, comune in cui risiede a lungo prima di ritornare da pensionato in Lombardia.

Profondamente legato alla Terra biellese e alla Sardegna, anche nelle sue disposizioni testamentarie ha lasciato consegna di avvisare la sua dipartita al Presidente di Su Nuraghe e al Sindaco del Comune biellese. Annunciano la scomparsa del dott. Guido Re il figlio Flavio, la moglie Gisela, il nipote Nicolò, il fratello Alberto, la sorella Rosanna e i parenti tutti. I funerali si volgeranno a Legnano, mercoledì 8 gennaio 2025, nella Chiesa parrocchiale del Santissimo Redentore. Alle 13:40 recita del Santo Rosario e funzione alle ore 14:00.