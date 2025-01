Croce Rossa, a Cavaglià due progetti attivi per il servizio civile

Se sei un giovane di età compresa tra i 18 e 28 anni e vuoi dedicare un anno al Servizio della Comunità puoi presentare la tua candidatura aderendo ad uno dei piani del comitato di Cavaglià della CRI. In particolare, sono due i progetti attivi. I posti disponibili sono in totale 7 (4 per un progetto e 3 per l’altro).

La durata del Sevizio Civile è di 12 mesi, l’impegno richiesto è di 5 giorni a settimana per 25 ore settimanali e il compenso è di 507,30 euro al mese. La scadenza per la presentazione delle domande sarà alle 14 di giovedì 18 febbraio 2025.

Per tutte le info vai sul sito: https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/

Per presentare la tua domanda:https://domandaonline.serviziocivile.it