Folla travolgente al “Bosco di Luci”, a Vigliano Biellese 526 visitatori.

La magia delle feste ha trovato casa nel cuore di Vigliano Biellese, dove un piccolo angolo di bosco si è trasformato in un'esperienza fiabesca che ha incantato grandi e piccini. L'evento "Bosco di Luci", pensato come appuntamento pilota, si è rivelato un successo travolgente, attirando ben 526 partecipanti in cinque serate distribuite tra il 7 e il 22 dicembre. 80 persone sono arrivate da fuori provincia (Valsesia, noverese, vercellese e astigiano), mentre altre 108 direttamente da fuori regione (in particolare dalle aree della Valle d’Aosta, Milano, Treviso, Venezia e Genova).

Organizzata dalla guida escursionistica Marco Macchieraldo, conosciuto come “Il Macchie”, l'iniziativa ha offerto una camminata serale di circa 80 minuti, durante la quale i partecipanti hanno esplorato un percorso di 1,2 km illuminato da un centinaio di ceri. Le “padelle romane” hanno tracciato un suggestivo percorso nel ricco e peculiare bosco di pianura, dove per l’occasione sono state allestite diverse installazioni: gnomi, folletti e figure fiabesche hanno accompagnato i visitatori.

“Un sogno ad occhi aperti – dichiara Macchieraldo – Durante gli appuntamenti è stato possibile riscoprire la gioia nella semplicità e ho osservato il sogno di bambino negli sguardi di moltissimi adulti”.

Presenti una sessantina di piccoli visitatori, ma ciò che stupisce, oltre all’ingente numero di adulti sognatori, è l’efficacia delle piccole cose: “Una lingua di terra boschiva, l’impegno di poche persone e allestimenti talvolta di recupero. Durante le giornate trascorse nei boschi – continua Il Macchie - sono solito portare via tutto ciò che incontro sul mio cammino e alcuni di questi scarti sono diventati i protagonisti dei nuovi allestimenti”.

Un successo inaspettato che ha richiesto l’intervento ed il supporto di altre guide escursionistiche per l’accompagnamento di un centinaio di visitatori alla volta: “Un modello apprezzato per la semplicità e l’incredibile efficacia, complice la rete di eventi diffusa su tutto il territorio. Grazie a mercatini, presepi ed eventi natalizi, il territorio ha giovato di un indotto consistente, impiegando poche risorse economiche: un’idea che i piccoli paesi dovrebbero adottare, il turismo sostenibile rappresenta un’opportunità per tutto il territorio”.

Che dir si voglia Biella piace, soprattutto per l’offerta naturale e la crescente presenza di eventi. Grazie a una rete sinergica e ben organizzata, si attirano migliaia di visitatori l’anno, dimostrando ancora una volta come l’impegno di pochi ma determinati cittadini sia il motore per invertire la rotta di una tendenza all’evasione.

“Un ringraziamento speciale alla famiglia Bori e Saggioro per averci offerto la possibilità di percorrere un bosco che un tempo non esisteva… Prossimo appuntamento al 2025: il Bosco di Luci tornerà con nuove e affascinanti sorprese!”