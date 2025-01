ASL Biella, al via il potenziamento dell’attività diagnostica-consultoriale per Cavaglià

Oltre alle assunzioni, una novità riguarda anche la dotazione tecnologica a disposizione dello staff dell’Ostetricia e Ginecologia: è infatti stato acquisito un ecografo per il Consultorio ubicato presso la Casa della Salute di Cavaglià. Si tratta di un nuovo ecografo dal valore di circa 25.000 euro, adatto per le diagnosi di primo livello, che andrà a migliorare la dotazione tecnologica del Consultorio di Cavaglià, garantendo alle pazienti un’assistenza clinica in linea con le raccomandazioni della Società Scientifica.

Si tratta di un traguardo importante, a un anno di distanza dal potenziamento dei servizi della Casa della Salute, avvenuto grazie alla collaborazione tra la Direzione Generale e il Distretto dell’ASL BI e il sindaco del Comune di Cavaglià, Mosè Brizi, che hanno previsto un piano di rinnovo degli ambienti, al fine di ampliare i locali e accrescere l’offerta dei servizi sanitari disponibili. In particolare, il Comune ha finanziato un intervento strutturale e di ampliamento che ha consentito di rafforzare l’offerta afferente alla sfera ostetrico-ginecologica e il trasferimento degli Ambulatori dei Medici di Medicina Generale.

Investire sul territorio e fornire ai medici un adeguato sostegno tecnologico è fondamentale per garantire un’assistenza clinico-assistenziale anche nelle aree più decentrate: questo acquisto rappresenta un valore aggiunto per il territorio biellese e consentirà di prendere in carico presso la sede di Cavaglià un maggior numero di visite e prestazioni, alleggerendo il carico presso l’Ospedale, che resterà comunque il punto di riferimento per esami più approfonditi.

"La S.C Ginecologia e Ostetricia ha svolto nel 2024 un grande lavoro per rinnovarsi ed essere sempre più vicina ai bisogni di cura del territorio - ha dichiarato Bianca Masturzo - tra i tanti obiettivi che ci siamo dati, c’è stato quello di riuscire a fortificare l’assistenza territoriale e di garantire un filo diretto tra Ospedale e Territorio. In questo senso si inserisce l’investimento per l’acquisizione di un ecografo di ultima generazione per la sede consultoriale di Cavaglià, che ha visto la sua riapertura proprio nel 2024, e per questo non possiamo che ringraziare la Direzione Generale per averci supportato fin da subito.”