Valdilana, c'è un ferito nello scontro tra auto all'incrocio di Crocemosso per la galleria

C'è un ferito lieve nell'incidente stradale avvenuto a Crocemosso, in prossimità della Galleria per Ponzone, nel comune di Valdilana.

Il fatto è accaduto intorno alle 12.10 di oggi, 2 gennaio: a rimanere coinvolte, per cause da accertare, due autovetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno la dinamica del sinistro.