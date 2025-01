Le dieci notizie più lette nel 2024 su newsbiella.it

Siamo usciti da poco dal 2024, è tempo di ripercorrere i momenti che hanno catturato l'attenzione dei nostri lettori. Queste sono le notizie che avete letto, condiviso e discusso di più nel corso dell'anno. Una classifica che racconta non solo ciò che è accaduto, ma anche cosa ci ha fatto riflettere, indignare o sperare. Scopriamo insieme quali sono stati i dieci articoli più letti sul nostro giornale nel 2024.

1) Metalmeccanici, nel nuovo contratto aumento di 280 euro e orario ridotto: incontro sindacati-lavoratori nel Biellese u

2) Sui social il dolore degli amici del ragazzo che ha perso la vita a Chiavazza u

3) Giro d'Italia, il percorso nel Biellese da Villanova a Oropa u

4) Un lettore: "Questa è l'accoglienza turistica in Valle Cervo?" u

5) Dolore a Biella per la morte di Massimo Balocco, aveva 58 anni u

6) Trovato nei boschi biellesi un porcino da un chilo e mezzo u

7) Tragedia a Miagliano, trovato il corpo senza vita di un giovane sotto il ponte u

8) Perde la vita un motociclista 61enne in un incidente lungo la sp 400 a Biella u

9) Abusi edilizi, il Superbonus ha tolto il tappo. Il Piemonte scopre il "Salva casa": migliaia di alloggi potrebbero tornare sul mercato u

10) Mamma e figlia muoiono a distanza di un giorno: lutto a Quaregna, Valdengo e Cossato u

